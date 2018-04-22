Никита Кучеров стал третьей звездой дня НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала имена трёх звезд очередного игрового дня плей-офф Кубка Стэнли.

Третьей звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который забросил гол в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1), а его команда одержала победу в серии – 4-1.

Вторая звезда игрового дня – вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен. Он совершил 42 сэйва в матче с «Бостон Брюинз» (4:3, 2-3 в серии). Всего по его воротам было произведено 45 бросков.

Первой звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём. Шведский форвард набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ, 3-2 в серии).