Лидеры «Анахайма» Линдхольм и Ракелль сыграют на ЧМ-2018 за сборную Швеции

Хоккеисты «Анахаймс Дакс», вылетевшего из плей-офф Национальной хоккейной лиги в первом раунде, Рикард Ракелль и Хампус Линдхольм подтвердили участие в чемпионате мира — 2018 в составе сборной Швеции.

Информацию об этом сообщил официальный «Твиттер» «Анахайма» со ссылкой на генерального менеджера клуба Боба Мюррея.

24-летний Ракелль в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром своего клуба. В 77 матчах «регулярки» на его счету 69 (34+35) очков, в четырёх матчах плей-офф он забросил одну шайбу.

24-летний Линдхольм в минувшем сезоне забросил 13 шайб и сделал 18 передач в 69 матчах регулярного сезона, в плей-офф хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 4 играх.