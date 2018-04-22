Худобин — о дебюте в плей-офф в 31 год: смешанные чувства, честно, не нервничал

Голкипер «Бостона» Антон Худобин сыграл свой первый матч в плей-офф за карьеру, появившись на площадке в середине второго периода, когда Туукка Раск пропустил 4 шайбы после 13 бросков.



«Первое выступление в плей-офф НХЛ? Честно скажу, не нервничал. Вообще, как-то даже не было такого. Но смешанные чувства, на самом деле, в 31 год выйти в плей-офф, сколько я здесь уже, шесть лет — туда-сюда… И первый раз в плей-офф. Прикольно, другой хоккей, интересно.

Разницу между плей-офф и регулярным чемпионатом не чувствовал. Думаю, для этого надо было выйти со стартовых минут, сыграть весь матч. Из положительного из сегодняшнего поражения нужно взять то, как мы играли в конце. Самое положительное — то, что мы не опускаем руки, мы продолжаем играть в свой хоккей.

Как действовать в шестом матче с «Торонто»? Играть в наш хоккей, не откатываться, играть вперёд, не откатываться. Мы знаем, как они играют и что нам нужно сделать», — сказал Худобин.

Россиянин отыграл 26 минут и нейтрализовал все 8 выстрелов по своим воротам.