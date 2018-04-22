Гуськов: ЦСКА, победив ещё в одном матче, может перевернуть всё верх на голову

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от пятого матча серии «Ак Барс» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

«Последний шаг, как правило, самый трудный. ЦСКА, победив ещё в одном матче, может перевернуть всё верх на голову. По предыдущим встречам не сказать, что «Ак Барс» был намного сильнее «армейцев», так что сегодня может случиться всё что угодно. Думаю, игроки ЦСКА осознают, что им не нужно думать о том, как вытащить серию, а настраиваться конкретно на пятый матч.

Казанцы более разнообразно играют в атаке и за счёт этого использует свои моменты. Забивать у «Ак Барса» получается лучше. Ужасное большинство ЦСКА — следствие хорошей игры в меньшинстве у соперника и проблемы «армейцев». У ЦСКА менее вариативное большинство, по этому компоненту казанцы превосходят москвичей. Если Никитин в сегодняшнем матче попробует наладить игру в неравных составах, то у его команды появится шанс. За счет одного большинства можно выиграть, а «Ак Барс» дает играть в неравных составах», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Чемпионат» проведёт текстовую он-лайн трансляцию матча.