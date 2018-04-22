Строльман: Василевский — настоящий боец, когда надо, он всегда готов выручить

Защитник «Тампа-Бэй Лайтининг» Антон Строльман высоко оценил игру голкипера клуба Андрея Василевского. В пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 4-1 в серии) российский страж ворот отразил 26 бросков и стал первой звездой матча.

«У него отличная психологическая подготовка, Василевский — настоящий боец. Это заметно по его игре. В ответственных матчах он очень надёжен. Мы хорошо играли, но когда надо, он всегда готов выручить», — приводит слова защитника официальный сайт НХЛ.