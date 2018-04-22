Дадонов и Гусев не сыграют против сборной Чехии, в воротах — Кошечкин

Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с командой Чехии, начало встречи — 15:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Вратари: Кошечкин (Шестёркин);

Хафизуллин — Белов (К), Кагарлицкий (А) — Бывальцев — Бучневич;

Гавриков — Зуб, Барабанов — Семёнов — Сошников;

Береглазов — Яковлев, Кручинин — Тихонов (А) — Мамин;

Трямкин — Елесин, Дергачёв — Каблуков — Михеев, Слепышев.

В первом вынесенном матче турнира, который состоялся 19 апреля в Ярославле, сборная России уступила Швеции — 1:2. Вчера, 21 апреля, российская команда уже в Пардубице сыграла против сборной Финляндии, уступив с таким же счётом — 1:2.

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