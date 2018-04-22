«Локо» выиграл пятый матч финала МХЛ у «СКА-1946», счёт в серии — 3-2

Ярославский «Локо» оказался сильнее питерского «СКА-1946» в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова, встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «железнодорожников».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов и Владислав Рыбаков. Гости ответили точным броском Владислава Курбатова.
Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт в Санкт-Петербурге во вторник, 24 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
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