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«Локо» выиграл пятый матч финала МХЛ у «СКА-1946», счёт в серии — 3-2

«Локо» выиграл пятый матч финала МХЛ у «СКА-1946», счёт в серии — 3-2
Хоккей / МХЛ

Ярославский «Локо» оказался сильнее питерского «СКА-1946» в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова, встреча завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «железнодорожников».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов и Владислав Рыбаков. Гости ответили точным броском Владислава Курбатова.

Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт в Санкт-Петербурге во вторник, 24 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
22 апреля 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Иванов (Романов, Юртайкин) – 00:32 (5x5), 2:0 – Рыбаков (Бондырев, Коваленко) – 29:23 (5x5), 2:1 – Курбатов (Ожгихин) – 42:47 (5x5)
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