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Бэбкок: «Торонто» шесть раз играл в меньшинстве — это безобразие

Бэбкок: «Торонто» шесть раз играл в меньшинстве — это безобразие
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал о сложностях, которые возникли в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. Его команда переиграла «Бостон Брюинз» — 4:3 (2-3 в серии).

«Всякий раз, когда тебе приходится играть в меньшинстве шесть раз, одно из которых «три на пять» — это безобразие. Понятно, что в такой ситуации вратарь будет под непрерывным обстрелом, но и Фредди Андерсен, и наши бригады меньшинства сегодня были на высоте. Самое сложное было в том, что, отбивая одно меньшинство за другим, мы никак не могли отправить на лёд свежих ребят, которые замёрзли до смерти, сидя на лавке. В результате одни умирали на льду, другие околевали на скамейке», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

«Торонто» обыграл «Бостон» и сократил отставание в серии до минимума
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