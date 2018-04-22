Юханссон сыграет в воротах ЦСКА в пятом матче финальной серии с «Ак Барсом»

Стал известен состав ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-3), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Юханссон (Сорокин);
Киселевич – Робинсон, Телегин – Андронов – Петров;
Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;
Пашнин – Сергеев, Жарков – Скотт – Шалунов;
Блажиевский, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Попугаев.
Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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