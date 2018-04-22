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Юханссон сыграет в воротах ЦСКА в пятом матче финальной серии с «Ак Барсом»

Юханссон сыграет в воротах ЦСКА в пятом матче финальной серии с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав ЦСКА на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-3), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Юханссон (Сорокин);

Киселевич – Робинсон, Телегин – Андронов – Петров;

Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;

Пашнин – Сергеев, Жарков – Скотт – Шалунов;

Блажиевский, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Попугаев.

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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