Стал известен состав «Ак Барса» на пятый матч финала с ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса» на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (3-1), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Гарипов (Шарыченков);
Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;
Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;
Охтамаа – Токранов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;
Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.
Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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