Стал известен состав «Ак Барса» на пятый матч финала с ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса» на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (3-1), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гарипов (Шарыченков);

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;

Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Охтамаа – Токранов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.