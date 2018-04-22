Источник: каждому игроку ЦСКА за победу в финале обещана премия в 50 млн рублей

По информации издания «Бизнес online», каждому игроку московского ЦСКА за победу в Кубке Гагарина обещана премия в размере 50 млн рублей.



Сообщается, что «армейцы» не получали премии по ходу нынешнего плей-офф, но могут получить единоразовую выплату за победу в турнире.



Сегодня, 22 апреля, в Казани будет сыгран пятый матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Счёт в серии 3-1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. До победы в плей-офф казанцам осталось сделать всего один шаг. Начало матча — в 17:00 мск.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи