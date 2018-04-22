Сборная России уступила Чехии и проиграла все матчи этапа Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Чехии в своём заключительном матче на Чешских играх. Встреча завершилась со счётом 1:2. «Чемпионат» провёл текстовую он-лайн трансляцию матча.
Чехи открыли счёт в первом периоде благодаря голу Филипа Хитила, а после перерыва успех команды Йозефа Яндача развил Матей Странски, в прошлом сезоне выступавший в КХЛ за череповецкую «Северсталь». Сборная России попыталась отыграться, и на 50-й минуте Алексей Кручинин в большинстве отыграл одну шайбу. Но на большее подопечных Ильи Воробьёва не хватило.
Сборная России проиграла все три матча на этом турнире. Ранее она уступила шведам и финнам с тем же счётом — 1:2.
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