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Сборная России уступила Чехии и проиграла все матчи этапа Еврохоккейтура

Фото: fhr.ru
Сборная России уступила Чехии и проиграла все матчи этапа Еврохоккейтура
Хоккей / Евротур

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Чехии в своём заключительном матче на Чешских играх. Встреча завершилась со счётом 1:2. «Чемпионат» провёл текстовую он-лайн трансляцию матча.

Чехи открыли счёт в первом периоде благодаря голу Филипа Хитила, а после перерыва успех команды Йозефа Яндача развил Матей Странски, в прошлом сезоне выступавший в КХЛ за череповецкую «Северсталь». Сборная России попыталась отыграться, и на 50-й минуте Алексей Кручинин в большинстве отыграл одну шайбу. Но на большее подопечных Ильи Воробьёва не хватило.

Сборная России проиграла все три матча на этом турнире. Ранее она уступила шведам и финнам с тем же счётом — 1:2.

Еврохоккейтур
22 апреля 2018, воскресенье. 15:20 МСК
Чехия
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Россия
1:0 – Хитил (Задина) – 08:36 (5x4), 2:0 – Странски (Томашек) – 20:14 (5x5), 2:1 – Кручинин (Мамин, Береглазов) – 49:27 (5x4)

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