Гомоляко: ЦСКА нужно реализовывать большинство, без этого выиграть тяжело

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением, в чём нужно прибавить ЦСКА для того, чтобы выиграть пятый матч финального противостояния с «Ак Барсом» и перевести серию в Москву (после первого периода счёт 0:0).

«Вероятность того, что «Ак Барс» сегодня закончит серию, велика. Казань показывала хорошую игру во всех четырёх матчах. ЦСКА же должен показать свой хоккей, который они демонстрировали в серии с Питером. Им нужно реализовывать своё большинство. Пять попыток было в прошлой игре, но ни одной они не забили, а в такой ситуации выиграть тяжело. Сорокин играет хорошо, защитники обороняются неплохо, а вот большинства у «армейцев» нет. А в финале численное преимущество надо реализовывать», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В первом периоде ЦСКА не реализовал одно большинство.

«Чемпионат» ведёт текстовую он-лайн трансляцию матча.