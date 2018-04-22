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«Ак Барс» — ЦСКА: после 40 минут игры гости ведут по броскам — 25-7

«Ак Барс» — ЦСКА: после 40 минут игры гости ведут по броскам — 25-7
Хоккей / КХЛ

Завершился второй период пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую он-лайн трансляцию матча. Счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».

ЦСКА, как и в первом периоде, доминировал по количеству бросков в створ. «Армейцы» в четыре раза перебросали соперника: 16-4. Таким образом, после 40 минут москвичи ведут по броскам со счётом 25-7. При этом гости серьёзно превзошли оппонента и по заблокированным попыткам: 8-3. Подопечные Игоря Никитина провели в зоне атаки почти пять с половиной минут, у хозяев этот показатель оказался немногим больше трёх минут. «Ак Барсу» удалось превзойти соперника на точках вбрасывания: 11-8.

Суммарная статистика после двух периодов.

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