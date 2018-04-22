«Ак Барс» — первый в истории КХЛ трёхкратный обладатель кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» стал первым в истории КХЛ трёхкратным обладателем кубка Гагарина. В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина казанцы переиграли московский ЦСКА (1:0, 4-1 в серии).

Именно казанский клуб в 2009 году стал первым в истории обладателем главного трофея лиги. Спустя год «Ак Барс» повторил успех.

Таким образом, после сегодняшней победы казанцы обогнали магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и питерский СКА, выигрывавших Кубок Гагарина по два раза.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

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