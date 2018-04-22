Билялетдинов — единственный тренер, выигравший 3 Кубка Гагарина в одном клубе

Наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым наставником, кто трижды завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги с одной командой.

63-летний специалист выигрывал Кубок Гагарина, руководя «Ак Барсом» в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18. Билялетдинов повторил рекорд Олега Знарка — единственного специалиста, кто до этого имел в своём активе три выигранных Кубка. Он дважды выигрывал с московским «Динамо» и ещё раз — с питерским СКА.

Кроме того, с учётом чемпионатов России Билялетдинов стал пятикратным чемпионом страны в качестве тренера (2000, 2006, 2009, 2010, 2018).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

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