Зарипов — единственный в истории пятикратный обладатель кубка Гагарина

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов после сегодняшней победы в пятом матче финальной серии с московским ЦСКА (1:0, 4-1 в серии) стал обладателем уникального достижения.

37-летний Зарипов стал единственным пятикратным обладателем кубка Гагарина – трижды с «Ак Барсом» и дважды с магнитогорским «Металлургом». Таким образом, за 10-летнюю историю КХЛ ровно половина кубков принадлежит командам, в которых выступал Данис Зарипов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

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