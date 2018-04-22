Кручинин: в матче с чехами не хватило мастерства — их вратарь нас переиграл

Нападающий национальной сборной России Алексей Кручинин прокомментировал результат встречи со сборной Чехии на Евротуре (1:2).



«Волнение? Нет, я бы не сказал. Мастерства не хватило — чешский вратарь сегодня переиграл нас. Каждый голевой момент он нас читал. Надо было играть хитрее. Про чехов всегда говорят, что они провокаторы, мы знали это. Надо терпеть, играть на команду, зарабатывать удаления. По-другому никак.



Редко собой доволен. Всегда есть в чём добавить. Посмотрел на уровень сборной. По сравнению с прошлым годом, по тому, как я себя ощущал на льду, в этот раз сыграл удачнее. Чувствовал себя более уверенно. Но ещё много над чем нужно работать. И как показала сегодняшняя игра, в первую очередь над реализацией. На таком уровне нельзя упускать так много моментов. 50 процентов своих моментов нужно реализовывать, иначе выиграть будет тяжело», — цитирует Кручинина официальный сайт ФХР.

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