Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лас-Пальмас» — «Алавес»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ /

Азеведу — первый иностранец, ставший самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Азеведу — первый иностранец, ставший самым ценным игроком плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу был признан самым ценным игроком розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина сезона-2017/18. Он стал первым иностранным хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, удостоившимся этой награды.

В плей-офф Азеведу сыграл 19 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+7» и шести минутах штрафного времени.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Триумф Казани. «Ак Барс» — первый трёхкратный обладатель кубка Гагарина!
«Ак Барс» не упустил свой шанс и завоевал Кубок Гагарина.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент