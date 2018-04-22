Азеведу — первый иностранец, ставший самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу был признан самым ценным игроком розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина сезона-2017/18. Он стал первым иностранным хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, удостоившимся этой награды.



В плей-офф Азеведу сыграл 19 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+7» и шести минутах штрафного времени.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

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