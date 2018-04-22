«Ак Барс» и ЦСКА установили антирекорд финалов Кубка Гагарина по голам

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счётом 4-1.

Общими усилиями за пять матчей команды забросили 16 шайб (10-6 в пользу «Ак Барса»). Это самая малорезультативная серия в истории финалов Кубка Гагарина. Предыдущий антирекорд по результативности был установлен в финале 2011 года (21 шайба в пятиматчевой серии между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом»).