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Азеведу стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ, Галиев — лучшим снайпером

Азеведу стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ, Галиев — лучшим снайпером
Хоккей / КХЛ

Нападающие казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу и Станислав Галиев стали лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ сезона-2017/18 соответственно.

В плей-офф Азеведу сыграл 19 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+7» и шести минутах штрафного времени. Галиев записал на свой счёт 10 голов в 19 играх плей-офф.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча КХЛ.

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