«Ак Барс» в 3-й раз завершил финал Кубка Гагарина победой с сухим счётом

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счётом 4-1.

Казанский клуб стал трёхкратным обладателем кубка Гагарина. Неизменно командой руководил Зинэтула Билялетдинов, все три раза решающий матч завершался победой «Ак Барса» с сухим счётом.

Финал Кубка Гагарина — 2009: «Ак Барс» — «Локомотив» (1:0, седьмой матч серии). Вратарь: Фредрик Норрена.

Финал Кубка Гагарина — 2010: ХК МВД — «Ак Барс» (0:2, седьмой матч серии). Вратарь: Петри Веханен.

Финал Кубка Гагарина — 2018: «Ак Барс» — «ЦСКА» (1:0, пятый матч серии). Вратарь: Эмиль Гарипов.