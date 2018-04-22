ЦСКА — первый клуб в истории КХЛ, проигравший в двух финалах Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счётом 4-1.

Московский клуб стал первым в истории КХЛ клубом, проигравшим в двух финалах Кубка Гагарина. В 2016 году «армейцы» Москвы со счётом 3-4 проиграли магнитогорскому «Металлургу».

По разу неудачу в решающей серии терпели «Локомотив», ХК МВД, «Атлант», «Авангард», «Трактор», пражский «Лев», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».