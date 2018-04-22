Галиев: я люблю плей-офф, это другой хоккей, я счастлив вернуться в Казань

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в финале в Кубке Гагарина над ЦСКА. Счёт в серии 4-1.

«Дай бог, чтобы и «Вашингтон» поднял кубок через пару месяцев. Удачи, ребята, слежу за вами. Не хочу говорить о своих личных качествах в плей-офф. Я люблю плей-офф, это другой хоккей, другие эмоции для меня. Может быть, больше уверенности появилось, спасибо моим партнёрам, они сделали всё для меня, мне оставалось только завершать моменты. Я рад вернуться и счастлив быть в Казани», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.