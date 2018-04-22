Лукоянов: не знаю, какая у ЦСКА машина, мы на своей доехали до кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу в финале в Кубке Гагарина над ЦСКА. Счёт в серии 4-1.

«Что только с нами не сделали, но надо быть умнее и терпеть, работать. Только через работу такие Кубки выигрываются. Не знаю, какая у ЦСКА машина, у нас есть своя машина. Мы на своей машине доехали до кубка Гагарина. Ребят, какие у нас ветераны в команде? У ЦСКА играла молодёжь, мы выиграли, теперь посмотрим, кто из нас ветераны», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.