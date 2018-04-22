Чернышенко: неожиданный результат финала, все предрекали лёгкую победу ЦСКА

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко назвал результат финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА (4-1) неожиданным.

«Неожиданный результат финала, все ведь предрекали лёгкую победу ЦСКА. Лига бы хотела больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан, что республика гуляет.

Будет очень интересным следующий сезон, мы вступаем в новые реалии. Звёзды будут более равномерно распределяться по КХЛ, будет больше молодых игроков. Мы знаем в лиге о планах ЦСКА и СКА вводить больше молодёжи в состав в следующем сезоне», — сказал президент КХЛ.