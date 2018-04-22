Билялетдинов: не знаю, было ли бы сложнее со СКА, финал — это финал

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-1 в серии).

«Кубок за восемь лет не изменился, время прошло очень быстро. Очень давно хотелось, но не всегда получается. Работали много. Переломный момент? Я стараюсь не обобщать, главное – каждая игра. Сегодня мне сказали – это главная игра? Это одна из главных, но главной была и первая, и вторая. И в первом раунде тоже главные игры были. Всё, что мы прошли, — это заслуга всей команды. Травм достаточно было. Ребята молодцы, все хотели играть, никто не уходил в сторону. Просто надо было принимать решения, насколько кто сможет играть.

Со СКА было бы сложнее? Как я сейчас могу ответить на такой вопрос? Не знаю. Финал — это финал. Во всяком случае, мы отдали бы всё…», — цитирует Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.