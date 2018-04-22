Барзал, Бёзер и Келлер номинированы на «Колдер Трофи»

Определились три претендента на «Колдер Трофи», который вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

20-летний Мэтью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона набрал 85 (22+63) результативных баллов.



21-летний Брок Бёзер из «Ванкувер Кэнакс» в 62 встречах записал на свой счёт 55 (29+26) баллов при показателе полезности «-5» и 16 минутах штрафа.



Нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер был признан лучшим новичком НХЛ октября и марта. 19-летний хоккеист в нынешнем сезоне набрал 65 (23+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.