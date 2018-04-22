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Тренер России U18: финны — достойный соперник, они вчера отдыхали лишний день

Тренер России U18: финны — достойный соперник, они вчера отдыхали лишний день
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин поделился мнением о поражении от команды Финляндии (4:5).

«Финны — достойный соперник. Они вчера отдыхали лишний день. Сегодня они были быстрее, мобильнее, но мы смогли перестроиться. Во втором периоде сыграли по схеме 1-3-1, но опять допустили глупые ошибки в обороне, которые позволили сопернику забить ненужные голы.

Проигрываем концовки третьего периода? Возможно, дело в подсознании. Мы говорим ребятам, что нужно продолжать играть в атаке, а они начинают пятиться к воротам. От этого соперник, видя, что мы не подбираем игроков в средней зоне, нагнетает обстановку у наших ворот», — цитирует Зыбина официальный сайт ФХР.

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