Алексей Морозов: Зарипов –​ просто красавец. Желаю продолжать в том же духе

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов после победы «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина (4-1) поздравил Даниса Зарипова, который стал единственным в истории пятикратным обладателем кубка Гагарина.

«Да ни за кого я не болел, просто смотрел хоккей, наслаждался финалом и игрой, хотел, чтобы победил сильнейший. Два матча не получилось посмотреть, так как в командировке был, в самолёте. По тому, что видел, скажу: грамотная игра «Ак Барса». Меньше ошибок совершили, самоотверженно играли, много шайб на себя принимали, с травмами играли. Целенаправленно шли к своей цели.

Данис Зарипов просто красавец. Желаю ему продолжать побеждать в том же духе! Видно, что игра сильная, результы. Джастин Азеведу, например, рекорд установил по очкам, MVP плей-офф стал. Сильный, дружный очень коллектив. С победой всех!» – приводит слова Морозова издание «БИЗНЕС Online».

Морозов выиграл два кубка Гагарина в составе «Ак Барса» вместе с Зариповым в 2009 и 2010 годах.