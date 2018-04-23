Россияне в плей-офф НХЛ: «-4» Проворова, «-3» и 14 штрафных минут Задорова

Завершился очередной игровой день в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и показателем полезности «-4». Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выполнил 9 силовых приёмов, заработал 14 штрафных минут и показатель полезности «-3». Оба игрока доступны для вызова в сборную России. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду больше 16 минут игрового времени и вместе со своим клубом стал участником следующего раунда. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч команды из-за травмы и также стал участником полуфинала конференции.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|-4
|0
|2
|1
|2
|-
|20.31
|2-4
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-3
|14
|2
|9
|0
|-
|15.06
|2-4
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|1
|-
|16.01
|4-2