Россияне в плей-офф НХЛ: «-4» Проворова, «-3» и 14 штрафных минут Задорова

Завершился очередной игровой день в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и показателем полезности «-4». Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выполнил 9 силовых приёмов, заработал 14 штрафных минут и показатель полезности «-3». Оба игрока доступны для вызова в сборную России. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду больше 16 минут игрового времени и вместе со своим клубом стал участником следующего раунда. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч команды из-за травмы и также стал участником полуфинала конференции.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 -4 0 2 1 2 - 20.31 2-4 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -3 14 2 9 0 - 15.06 2-4 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 0 0 0 3 1 - 16.01 4-2