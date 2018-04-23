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Россияне в плей-офф НХЛ: «-4» Проворова, «-3» и 14 штрафных минут Задорова

Россияне в плей-офф НХЛ: «-4» Проворова, «-3» и 14 штрафных минут Задорова
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и показателем полезности «-4». Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выполнил 9 силовых приёмов, заработал 14 штрафных минут и показатель полезности «-3». Оба игрока доступны для вызова в сборную России. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду больше 16 минут игрового времени и вместе со своим клубом стал участником следующего раунда. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч команды из-за травмы и также стал участником полуфинала конференции.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Проворов (з)«Филадельфия»0+1-40212-20.312-4
Задоров (з)«Колорадо»0+0-314290-15.062-4
Емелин (з)«Нэшвилл»0+000031-16.014-2
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