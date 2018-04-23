Проворов не мог сдержать слёз на скамейке «Филадельфии» после вылета из плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу, но заработал показатель полезности «-4». Молодой игрок близко к сердцу воспринял свою игру и не мог сдержать слёз, когда стало понятно, что плей-офф для «лётчиков» завершён.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Джона Кларка.

В шестом матче он провёл на льду 20 минут 31 секунду. На его счету 2 броска по воротам, силовой приём, 2 блок-шота.