Кутюрье набрал 5 очков в матче с «Питтсбургом», играя с разрывом связки колена

«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.

Форвард «Флайерз» Шон Кутюрье набрал 5 (3+2) очков. В двух последних матчах серии канадец выступал с травмой колена (разрыв медиальной коллатеральной связки). Он получил её на тренировке в результате столкновения с партнёром по команде Радко Гудасом и пропустил четвёртый матч серии. В последних двух матчах серии Кутюрье суммарно набрал 6 (4+2) очков. В пятой игре на его счету победная шайба.

Нарезку лучших моментов с участием Кутюрье можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.