Никита Задоров получил дисциплинарный 10-минутный штраф за атаку Эллиса

«Нэшвилл Предаторз» на чужом льду переиграл «Колорадо Эвеланш» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась с разгромным счётом 5:0 (0:2, 0:2, 0:1) в пользу подопечных Питера Лавиолетта. «Нэшвилл» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.

Защитник «лавин» Никита Задоров в конце второго периода получил дисциплинарный 10-минутный штраф. Российский хоккеист атаковал игрока обороны «хищников» Райана Эллиса, который совершил подножку против форварда «Эвеланш» Микко Рантанена.

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