Denver Post: если бы за «Нэшвилл» играл Варламов, «Колорадо» прошёл бы дальше

Обозреватель издания Denver Post Марк Кишла подвёл итоги сезона для «Колорадо Эвеланш», который вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в шести матчах «Нэшвилл Предаторз». Особой критике подвергся голкипер «лавин» Семён Варламов, который в плей-офф не играл из-за травмы.

«В этой серии лучше остальных продемонстрировал состояние «Колорадо» голкипер Эндрю Хэммонд. Номинально третий вратарь поздно попал на подножку поезда, но проехал, сколько мог. Он украл предыдущий матч, но затем случилось несчастье. «Хищники» просто взломали его, и вся магия Хэммонда разлетелась на куски. При всём уважении к Никите Задорову, защитники могли бы внести больший вклад в игру команды, а Тайсон Бэрри и Сэм Жирар могли иметь больше свободного пространства.

Главный вопрос заключается в том, есть ли у «Колорадо» вратарь, способный тащить команду на себе во время плей-офф и обеспечить 16 побед? Хэммонд был чудесным эпизодом, Джонатан Бернье больше подходит для роли сменщика ветеранов. Всё сводится к Семёну Варламову, и неизвестно, может ли «Колорадо» на него рассчитывать, когда команде это более всего необходимо. Он пропустил более 50 матчей в катастрофическом прошлом сезоне, но много работал и старался стать прежним Варли. Но когда пришло время показывать результат, его тело вновь потерпело неудачу. Поставьте Варламова в ворота «Нэшвилла», и я готов спорить, что «хищники» были бы на грани вылета», — отмечает Кишла.

Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате Варламов сыграл 51 матч (47 — в старте), одержал 24 победы, отражая 92% бросков и пропуская 2,68 гола в среднем за игру.