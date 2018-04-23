У Павла Ротенберга худший показатель полезности в сборной России на ЮЧМ

Сборная России провела три матча на юниорском чемпионате мира 2018 года. После трёх игр в активе подопечных Александра Зыбина две победы и одно поражение.

На данный момент худший показатель полезности демонстрирует форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг («-2»). На его счету ноль баллов за результативность. Помимо Ротенберга из форвардов российской команды не имеет очков только Максим Соркин.

Лучший показатель полезности среди игроков российской сборной («+4») у защитника Егора Замулы и нападающего Кирилла Марченко.