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У Павла Ротенберга худший показатель полезности в сборной России на ЮЧМ

У Павла Ротенберга худший показатель полезности в сборной России на ЮЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Сборная России провела три матча на юниорском чемпионате мира 2018 года. После трёх игр в активе подопечных Александра Зыбина две победы и одно поражение.

На данный момент худший показатель полезности демонстрирует форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг («-2»). На его счету ноль баллов за результативность. Помимо Ротенберга из форвардов российской команды не имеет очков только Максим Соркин.

Лучший показатель полезности среди игроков российской сборной («+4») у защитника Егора Замулы и нападающего Кирилла Марченко.

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