Заявление ФХР о ситуации с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым

Федерация хоккея России выступила со специальным заявлением о ситуации с защитником «Филадельфии Флайерз» Иваном Проворовым. Российский хоккеист завершал сезон в НХЛ с травмой плеча, полученной по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«Решение о приезде в сборную Ивана Проворова будет принято после обследования защитника в клубе и официального вердикта врачей», — сообщается в официальном заявлении ФХР.

В 6 матчах плей-офф Проворов сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-6». В регулярном чемпионате российский защитник провёл 82 игры и набрал 42 (17+25) очка при показателе «+17».