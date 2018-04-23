«Ак Барс» — о Кубке Гагарина: у кого Зарипов — тот и сильней

«Ак Барс» в официальном «твиттере» пошутил о победе в Кубке Гагарина. Казанцы в третий раз в истории завоевали трофей, обыграв в финале плей-офф КХЛ ЦСКА (счёт в серии — 4-1).

«А я думаю, сила в Зарипове. У кого Зарипов — тот и сильней», – гласит подпись к кадру из фильма «Брат-2», на котором изображён главный герой картины Данила Багров.

37-летний Данис Зарипов стал единственным пятикратным обладателем кубка Гагарина – трижды с «Ак Барсом» и дважды с магнитогорским «Металлургом». Таким образом, за 10-летнюю историю КХЛ ровно половина кубков принадлежит командам, в которых выступал Данис Зарипов.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» «Ак Барса».