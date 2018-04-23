Охтамаа: «Ак Барс» тепло относится к финнам, а финны любят играть в Казани

Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (4-1) заявил о желании продолжить карьеру в казанском клубе. Действующее соглашение хоккеиста с клубом истекает 30 апреля 2018 года.

«Невероятные ощущения. Я провёл два чудесных сезона в Казани. Я счастлив! У меня самые фантастические эмоции после победы. Спасибо нашим болельщикам. Я знаю, что «Ак Барс» тепло относится к финским хоккеистам. И хочу сказать, что финны тоже очень любят играть в Казани. Дальнейшие планы? Я очень хочу остаться. Я очень счастлив здесь», — цитирует игрока пресс-служба клуба.