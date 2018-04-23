«Спартак» провёл турнир по киберхоккею среди болельщиков и игроков клуба

«Спартак» провёл ежегодный турнир по киберхоккею среди болельщиков и игроков, информирует пресс-служба клуба.

«В одном из столичных ресторанов хоккейный «Спартак» организовал уже третий по счёту «Красно-белый турнир» на игровых консолях, который прошёл с ещё большим размахом, нежели первые два подобных соревнования. На этот раз за главный трофей — игровую приставку Sony PlayStation — боролись 64 участника, в числе которых оказались и два хоккеиста основного состава «Спартака» — Максим Цыплаков и Илья Талалуев.

Приехали на турнир и участники прошлогодних соревнований. Один из них, Константин Кравченко, и стал обладателем главного приза, а вместе с ним и других подарков от партнёров «Спартака». В прошлом году Константин выбыл в самом начале — уступил в стартовом матче турнира, а в этот раз, заручившись поддержкой близких, не просто дошёл до финала, но и в упорной борьбе обыграл своего оппонента Владимира Антоняна. Любопытно, что несколько лет назад Константин Кравченко входил в тренерский штаб молодёжного «Спартака», и, как теперь выяснилось, он отлично разбирается не только в реальном, но и в виртуальном хоккее.

Специальными призами «Спартак» наградил не только победителя и призёров, но и всех участников «Красно-белого турнира», сделав всё возможное, чтобы об этой встрече за игровыми приставками у всех осталась отличная память», — сообщается в пресс-релизе клуба.

«Мы в отпуске и пришли скорее просто здорово провести время, пообщаться с болельщиками, да и о турнире слышали много позитивных отзывов от партнёров по команде. Было интересно увидеть всё своими глазами», — цитирует Цыплакова и Талалуева пресс-служба «Спартака».