Источник: пять клубов НХЛ заинтересованы в защитнике СКА Вячеславе Войнове

Как уже ранее сообщал «Чемпионат», защитник Вячеслав Войнов не будет продлевать контракт со СКА, истекающий по окончании сезона. Он работает над тем, чтобы вернуться в НХЛ.

По информации «Спорт Бизнес Online», защитником интересуются пять клубов: «Флорида Пантерз», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». Бывший клуб Войнова «Лос-Анджелес Кингз» не заинтересован в возвращении российского хоккеиста.

Напомним, россиянина дисквалифицировали из североамериканской лиги за нанесение побоев жене, после этого он уехал из США. Перед тем как получить разрешение со стороны НХЛ, Войнову нужно оформить американскую визу и разрешение на работу.