Новым главным тренером «Сарыарки» стал Кари Хейккиля, сообщает официальный сайт карагандинского клуба. С ним подписан контракт на один сезон.

Известный финский специалист был главным тренером сборной Беларуси, работал в ярославском «Локомотиве», магнитогорском «Металлурге», нижнекамском «Нефтехимике», минском и рижском «Динамо». Последние годы 58-летний наставник тренировал финские клубы «Лукко» и «Ильвес».

В минувшем сезоне клуб из Караганды выбыл на первой стадии плей-офф Высшей хоккейной лиги, уступив новокузнецкому «Металлургу» (3-4 в серии).