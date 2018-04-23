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Чествование игроков и тренеров «Ак Барса» состоится в конце мая

Чествование игроков и тренеров «Ак Барса» состоится в конце мая
Хоккей / КХЛ

Министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов высказался про победу казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Напомним, в финальной серии «Ак Барс» встретился с московским ЦСКА, победив со счётом 4-1.

«Вчера обсуждали, как будем праздновать. Не получится сделать сразу, потому что скоро чемпионат мира. Думаем в последних числах мая сделать чествование», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.

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