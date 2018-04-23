Бывший защитник «Ак Барса» Николай Белов прокомментировал победу казанской команды над ЦСКА (4-1) в финале Кубка Гагарина.



«Конечно, смотрел финал Кубка Гагарина, серия между «Ак Барсом» и ЦСКА получилась упорной, однако опыт Зинэтулы Билялетдинова в итоге сказался. Я играл под его руководством в Казани, помню систему. Судя по игре «барсов», кроме состава, ничего не изменилось: дисциплина, строгое выполнение тренерского задания, акцент на оборону, минимум риска и максимальная реализация моментов. Мне эта стратегия знакома, поэтому не удивлён победой Казани. Мастерство и опыт сказались. Написал СМС Саше Свитову, поздравил с чемпионством. Он пока не ответил, наверное, отдыхает, всё-таки сил было потрачено много.



Сам я сейчас планомерно готовлюсь к новому сезону. Прошлый пришлось пропустить из-за травмы. Приступил к беговым тренировкам, занимаюсь на тренажёрах, был в Германии, где проходил курсы реабилитации. Так что к следующему чемпионату буду в полной боевой готовности, хотя организм уже сейчас рвётся в бой. Всё-таки год без хоккея – серьёзное испытание для меня. Сил ещё вагон, главное, что все болячки остались в прошлом. Последним моим клубом в КХЛ был «Трактор», затем летал в Северную Америку в тренировочный лагерь «Флориды». Североамериканский опыт для меня тоже был важен, но сейчас хочется вновь зарекомендовать себя на родине, в Континентальной хоккейной лиге. Так что я открыт для предложений, есть и желание, и силы побеждать», — сказал Белов «Чемпионату».

«Ак Барс» — топ-клуб здорового человека. ЦСКА – топ-клуб курильщика Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.