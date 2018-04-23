Защитник ЦСКА Марченко вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в национальную команду защитника московского ЦСКА Алексея Марченко, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
26-летний Марченко в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 42 матчах, записав на свой счёт 14 (2+12) очков при показателе полезности "+10" и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф Марченко сыграл 21 встречу, отдав три результативных передачи.
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