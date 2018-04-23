Источник: форвард «Эдмонтона» Пакаринен подписал контракт с «Металлургом»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ииро Пакаринен переходит в магнитогорский «Металлург», информирует издание Iltalehti. Сообщается, что хоккеист уже подписал контракт с клубом.



26-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 39 играх, сумев записать в свой актив 3 (2+1) очка при показателе полезности "+1" и шести минутах штрафного времени. В среднем финский игрок проводил на льду около 10 минут за игру.

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