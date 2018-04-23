Источник: лучший снайпер финской лиги Бертран переходит в «Сибирь»

Сразу три хоккеиста из финского чемпионата решили перебраться в Континентальную хоккейную лигу, информирует издание Ilta-Sanomat.



В новосибирскую «Сибирь» перейдёт лучший снайпер лиги — французский нападающий Шарль Бертран, на счету которого 51 (32+19) балл в 60 играх «регулярки».



Также два игрока переходят в КХЛ, но их клубы пока не называются. 30-летний нападающий клуба «Юп» Юусо Пустинен в 53 матчах регулярного чемпионата финской лиги записал на свой счёт 51 (30+21) балл. Его одноклубник 27-летний форвард Йоонас Наттинен в 49 встречах сумел набрать 40 (13+27) баллов.

Источник: форвард «Эдмонтона» Пакаринен подписал контракт с «Металлургом»