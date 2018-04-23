Гарипов: НХЛ — это мечта любого игрока, будет предложение — уеду

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА.



«Праздновал чемпионство спокойно. Побыл с командой и поехал домой отдыхать. Внутри всё кипело, были потрясающие эмоции. Но у меня не было других вариантов. В ночные клубы не хожу, что я там забыл? 40 отражённых бросков? Я не люблю давать себе оценку. Наставники мне всё говорят. Всё, что у меня есть, всё от всевышнего. Я скромный человек. Моей заслуги здесь не много.



Не было обидно, что СКА и ЦСКА являются фаворитами в борьбе за чемпионство. У них сборники в клубах, а у нас сплочённый коллектив. Мы победили за счёт тренера, коллектива, в котором мы всё делали вместе, мы семья. Мы этого достигли из-за этого, благодаря нашим болельщикам. Журналисты к нам всё время заходили, задавали вопросы. В этом нет ничего такого.



У «Ак Барса» всегда была хорошая команда в Казани, внуки рассказывали про Маслова, сейчас будут рассказывать про Даниса Зарипова. Что касается сборной России, то всегда приятно играть за страну. Если вызовут, я приеду и отдам все силы для сборной. Обиды нет, что не вызвали. Значит так надо. НХЛ? Это мечта любого. Конечно, я хочу. Будет предложение, если получится, то уеду», — сказал Гарипов корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в эфире радио «Серебряный дождь».

«Ак Барс» — топ-клуб здорового человека. ЦСКА – топ-клуб курильщика Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.