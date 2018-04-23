«Спартак» подписал контракты с Калининым, Максвеллом и ещё четырьмя игроками

Московский «Спартак» подписал новые контракты с шестью хоккеистами, информирует KHL Media Team.



Красно-белые сегодня, 23 апреля, продлили контракты на один сезон с защитником Дмитрием Калининым и форвардом Беном Максвеллом. Нападающий Илья Талалуев заключил с клубом однолетний трёхсторонний контракт, а его коллеги по амплуа Михаил Жолобов и Илья Кляузов подписали двусторонние контракты на один год. Голкипер Александр Трушков заключил с клубом двусторонний контракт на два сезона.

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