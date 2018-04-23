Питерс: в «Калгари» достаточно молодых и талантливых хоккеистов

Новый главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс прокомментировал своё назначение на должность. Напомним, специалист недавно покинул «Каролину Харрикейнз».



«В «Калгари» собрано достаточное количество молодых и талантливых хоккеистов. Мне нужно будет выстроить отношения с этими ребятами и написать вместе с ними новую страницу в истории клуба.



Годро? Это динамичный и особенный игрок, который умеет выигрывать матчи.



Мы будем терпеливо искать мне ассистентов, это будут двое серьёзнейших профессионалов», — приводит слова Питерса Sportsnet.

Билл Питерс стал новым главным тренером «Калгари»